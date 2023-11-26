Черная полоса в жизни звезды фильма «Брат» Александра Дьяченко: как он держит удар Елена ГалицкаяАктёр и продюсер Александр Дьяченко многим известен по ролям в сериалах «Брат-2», «Мажор» и «Пепел», сообщает Лайф.