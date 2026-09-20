The far-right Alternative for Germany party is will finish with the highest vote totals in the state of Mecklenburg-Western Pomerania, polls show.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым