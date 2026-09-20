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Far-right AfD poised to finish atop vote in another German state

The far-right Alternative for Germany party is will finish with the highest vote totals in the state of Mecklenburg-Western Pomerania, polls show.

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