Опыт Спецоперации в образцах на форуме «Армия-2024»

Бронетранспортер БТР-22 с комплектом дополнительной защиты и перспективный «Бумеранг». Фото Telegram / Panzerwaffle В ходе Спецоперации по защите Донбасса российские военные получают полезнейший опыт эксплуатации и боевого применения различных систем, вооружений и техники.
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