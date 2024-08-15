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  • tolip
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    Ну зря вы так резко. От ответственности за бунт и убийства солдат и летчиков РФ их освободили, разместили в Белорусси..."Козырь" Белоусов...
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"В РОТЕ ОСТАЛОСЬ ТРИ ЧЕЛОВЕКА": ДВЕ БРИГАДЫ, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ СВОДКИ, ПОТРЕБОВАЛИ ВЫВОДА ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"В РОТЕ ОСТАЛОСЬ ТРИ ЧЕЛОВЕКА": ДВЕ БРИГАДЫ, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ СВОДКИ, ПОТРЕБОВАЛИ ВЫВОДА ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

На Покровском направлении рухнула оборона, нет сил для сопротивления. Военная техника становится лёгкой мишенью, резервы тают.

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