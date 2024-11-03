Лидеры побеждают, в дерби – летят искры. Главные матчи 14-го тура ЧР оправдали прогнозы экспертов

Вначале «Зенит» и «Локомотив» взяли дежурные три очка, и снова приблизились к «Краснодару». А в дерби Всея Руси «Спартак» одолел на выезде ЦСКА – 2:0 и прервал семилетнюю безвыигрышную серию на армейском стадионеЦСКА провалил ключевое дерби сезона.
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