Лидеры побеждают, в дерби – летят искры. Главные матчи 14-го тура ЧР оправдали прогнозы экспертов

Вначале «Зенит» и «Локомотив» взяли дежурные три очка, и снова приблизились к «Краснодару». А в дерби Всея Руси «Спартак» одолел на выезде ЦСКА – 2:0 и прервал семилетнюю безвыигрышную серию на армейском стадионеЦСКА провалил ключевое дерби сезона.