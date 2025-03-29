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Пол запустил опрос о бое с Усиком: «Должны ли мы это сделать?»

Пол запустил опрос о бое с Усиком: «Должны ли мы это сделать?»

«Должны ли мы это сделать?» – написал Джейк Пол и создал опрос. Александр Усик анонсировал бой с Джейком Полом по правилам ММА.

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