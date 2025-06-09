Народный банк Китая вливает 1 трлн юаней для стимулирования экономики

В пятницу Народный банк Китая (НБК, People’s Bank of China) провел операцию обратного репо на 1 трлн юаней (≈11,4 трлн руб), что стало не только мощным сигналом поддержки экономики, но и шагом к большей прозрачности денежно-кредитной политики, отмечают аналитики.