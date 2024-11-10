Гороскоп на рабочую неделю 11 — 15 ноября для всех знаков зодиака

Начинается хорошее время для заработка и продвижения по карьерной лестнице. Для многих представителей гороскопа прибыль будет мимолетной, но лишь один сможет сорвать куш: получит признание на работе и кошелек станет заметно толще.
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