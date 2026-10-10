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Тренер «Рейнджерс» высказался о травмированном Шестеркине: «Это, конечно, тревожно»

Тренер «Рейнджерс» высказался о травмированном Шестеркине: «Это, конечно, тревожно»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о голкипере Игоре Шестеркине, который получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3).

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