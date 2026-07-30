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Журнал «Профиль»

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У Армении нет оснований требовать каких-то доплат по ЮКЖД, заявил Решетников

В Южно-Кавказскую железную дорогу на основании контрактных обязательств было инвестировано Россией более 30 млрд рублей, был закуплен новый подвижный состав, развивалась инфраструктура, напомнил 30 июля 2026 года, в четверг, министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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