У Армении нет оснований требовать каких-то доплат по ЮКЖД, заявил Решетников

В Южно-Кавказскую железную дорогу на основании контрактных обязательств было инвестировано Россией более 30 млрд рублей, был закуплен новый подвижный состав, развивалась инфраструктура, напомнил 30 июля 2026 года, в четверг, министр экономического развития РФ Максим Решетников.
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