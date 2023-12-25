Мартин Брандл: Не понимаю, что Sauber делает в Формуле 1

Мартин Брандл: Не понимаю, что Sauber делает в Формуле 1SauberБывший гонщик Формулы 1, ныне комментатор на британском телевидении Мартин Брандл считает, что команде Sauber надо менять свой подход к участию в чемпионате мира.
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