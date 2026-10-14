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Регионы России

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Сбербанк планирует снизить кредитные риски для энергетических компаний

Сбербанк планирует снизить кредитные риски для энергетических компаний

По словам Ведяхина, кредитный риск в энергетическом секторе действительно ниже, чем в других отраслях, что открывает путь к снижению риск-веса по вложениям в кредиты, связанные с энергетикой.

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