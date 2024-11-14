США планируют поставить Киеву все обещанное Байденом оружие до его ухода

Уходящая администрация США приложит усилия, чтобы все обещанное Украине оружие на ранее выделенные средства было отправлено Киеву до окончания полномочий действующего президента Джо Байдена, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
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