Украине нужно соглашаться на сделку с Россией – США уже показали, что западная помощь не будет идти в Киев бесконечно.
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