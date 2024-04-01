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Русская весна

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На Украине зафиксировали рост домашнего насилия

На Украине зафиксировали рост домашнего насилия

Законопроект об усилении ответственности за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола вынесут на рассмотрение на Украине на фоне роста случаев домашнего насилия в стране, сообщают МВД Украины.

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