На Украине зафиксировали рост домашнего насилия

Законопроект об усилении ответственности за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола вынесут на рассмотрение на Украине на фоне роста случаев домашнего насилия в стране, сообщают МВД Украины.
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