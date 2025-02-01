В январе 2025 г. индекс делового и потребительского доверия в Еврозоне составил 95,2 пункта, превысив прогноз

Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что так называемый сводный индекс делового и потребительского доверия в январе текущего года в Еврозоне (это 20 стран Европы) вырос до 95,2 пункта с 93,7 пункта в декабре 2024 года.
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