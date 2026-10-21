Ночью 26 декабря 2025 года на «телефон доверия» УМВД по Новгородской области поступил тревожный звонок из Боровичей.
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