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В России отреагировали на возможное расширение зоны ударов западными ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут большие потери, если они захотят атаковать новые российские регионы западными ракетами, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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