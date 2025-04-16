Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Маневры с рублем шокировали Запад. Путин получил хорошие новости.

Маневры с рублем шокировали Запад. Путин получил хорошие новости.

Владимир Путин. Фото: Фото: kremlin.ru Российский рубль взлетел на вершину рейтинга мировых валют, показав наибольший рост по отношению к доллару и превзойдя даже золото, которое долгое время считалось неким «убежищем» для многих стран.

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