Путешественников на Кубе атаковали агрессивные мухи

Куба под атакой агрессивных мух: отдыхающие жалуются на укусы хехенов.Туристы из России сталкиваются с проблемой укусов местных мух хехенов во время отдыха на популярных курортах Кубы, в частности, в Варадеро.
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