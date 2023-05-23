Глава Нижегородской области: прогнозов по выписке Прилепина пока нет

Известия/Павел Волков Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина пока нет. При этом ситуация находится под контролем врачей, они справляются, рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин на полях российско-китайского бизнес-форума.
Известия/Павел Волков Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина пока нет. При этом ситуация находится под контролем врачей, они справляются, рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин на полях российско-китайского бизнес-форума.
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