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Царьград

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Переводы через СБП и карты "Мир" с 1 сентября попадут под новый контроль. Что изменится

Переводы через СБП и карты "Мир" с 1 сентября попадут под новый контроль. Что изменится

С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к переводам через СБП, "Мир" и единый QR-код.С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет получать информацию об операциях, совершенных через платежную систему "Мир", Систему быстрых платежей (СБП) Банка России и единый QR-код.

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