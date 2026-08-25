Переводы через СБП и карты "Мир" с 1 сентября попадут под новый контроль. Что изменится

С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к переводам через СБП, "Мир" и единый QR-код.С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет получать информацию об операциях, совершенных через платежную систему "Мир", Систему быстрых платежей (СБП) Банка России и единый QR-код.