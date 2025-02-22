Специалисты ЖКС ЮВО провели ремонтные работы на обслуживаемых объектах

Силами ЖКС был произведен ремонт на объектах казарменно-жилищного фонда, теплового, водопроводно-канализационного и электросетевого хозяйства, а также спланированы работы в ходе противопожарных мероприятий.
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