БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Нацисты и Англия - давняя любовь

Нацисты и Англия - давняя любовь

Британский Sky News сообщил, что неонацисты ВСУ прошагают по Лондону 8 мая. Такого не было почти 90 лет, со времени знаменитого Марша по Кейбл-Стрит — позорной страницы английской истории, когда колонна активистов Британского союза фашистов Освальда Мосли получила официальное разрешение пройти маршем через Ист-Энд в октябре 1936 года.

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