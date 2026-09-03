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ИА Регнум

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Джигурда подал иск на ₽500 тыс. из-за фигур с его фото на маркетплейсах

Джигурда подал иск на ₽500 тыс. из-за фигур с его фото на маркетплейсах

Актер Никита Джигурда обратился в суд с двумя исками, в которых требует выплатить ему суммарно 500 тыс.

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