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«Надо уйти, но мы не можем, находимся в созависимых отношениях»: Алсу рассказала о личной драме в клипе с Крюковым

«Надо уйти, но мы не можем, находимся в созависимых отношениях»: Алсу рассказала о личной драме в клипе с Крюковым

После развода с мужем Алсу вернулась на сцену и стала больше времени уделять творчеству. В новом клипе на песню «Чужая» артистка расскажет, в том числе, и о личных переживаниях, связанных с непростым периодом в жизни.

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