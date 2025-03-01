«Надо уйти, но мы не можем, находимся в созависимых отношениях»: Алсу рассказала о личной драме в клипе с Крюковым

После развода с мужем Алсу вернулась на сцену и стала больше времени уделять творчеству. В новом клипе на песню «Чужая» артистка расскажет, в том числе, и о личных переживаниях, связанных с непростым периодом в жизни.
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