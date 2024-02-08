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ИЗВЕСТИЯ iz

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Евродепутат от Словакии призвал поддержать возможное отделение регионов от Украины

Евродепутат от Словакии призвал поддержать возможное отделение регионов от Украины

В случае если в будущем у населения каких-то регионов Украины возникнет желание войти в состав других государств, Словакии следует поддержать волю этих жителей, заявил «Известиям» депутат Европейского парламента от Словакии Милан Угрик.

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