Евродепутат от Словакии призвал поддержать возможное отделение регионов от Украины

В случае если в будущем у населения каких-то регионов Украины возникнет желание войти в состав других государств, Словакии следует поддержать волю этих жителей, заявил «Известиям» депутат Европейского парламента от Словакии Милан Угрик.
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