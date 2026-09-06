Минобороны РФ: в Черном море поражен сухогруз с западным имуществом для ВСУ

В течение дня ударные БПЛА поразили в акватории Черного моря сухогруз, на котором находилось военно-техническое имущество для ВСУ, сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.
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