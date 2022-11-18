Глеб Калюжный об отказе учиться у Табакова, зависти коллег и покупке квартиры

Калюжный с детства снимается в кино, причем обратил на себя внимание после первой же роли. К премьере сериала «Черная весна» актер откровенно рассказал о непростых отношениях с отцом, нехватке профессионального образования и больших расходах.
Калюжный с детства снимается в кино, причем обратил на себя внимание после первой же роли. К премьере сериала «Черная весна» актер откровенно рассказал о непростых отношениях с отцом, нехватке профессионального образования и больших расходах.
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