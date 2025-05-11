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Полиция Калмыкии задержала подозреваемого в нападении на девушку в Волгодонске

Полиция Калмыкии задержала подозреваемого в нападении на девушку в Волгодонске

Подозреваемый в нападении на девушку в Волгодонске скрылся в Элисте. Полиция Калмыкии задержала его и передала ростовским коллегам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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