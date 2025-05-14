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В Московском зоопарке родился детеныш редкого вида ящериц

В Московском зоопарке родился детеныш редкого вида ящериц

Детеныш редкого вида ящериц — цепкохвостого сцинка — родился в Московском зоопарке. Эти животные включены в международную Красную книгу и в конвенцию о запрете на международную торговлю видами, находящимися под угрозой исчезновения.

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