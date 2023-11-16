В ЮВО специалисты ЖКС №9 предоставляют услуги теплоснабжения более 330 объектам на территории Чечни и Ингушетии

Одной из основных задач, стоящих ежегодно перед жилищно-коммунальной службой, является качественное проведение отопительного сезона на всех объектах теплоснабжения, находящихся в зоне обслуживания: котельных, тепловых сетей, всевозможного технологического оборудования.