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Царьград

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"Метеор" из Ульяновска опоздал в Нижний Новгород на четыре часа

"Метеор" из Ульяновска опоздал в Нижний Новгород на четыре часа

Судно прибыло гораздо позже намеченного срока из-за погодных условий.Из-за шторма "Метеор", следующий из Ульяновска в Нижний Новгород, задержался на три часа прибытия в Чебоксары 10 мая.

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