Главе ведомства будет доложено по обращению жительницы Саратовской области о несогласии с установлением обстоятельств дорожно-транспортного происшествия

В средствах массовой информации опубликовано обращение к Председателю Следственного комитета РФ жительницы города Балаково, сообщившей о несогласии с ходом установления обстоятельств ДТП, в результате которого погиб ее муж.
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