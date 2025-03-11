В Госдуме предложили защитить ипотечных пенсионеров государственной рентой

С инициативой выступил петербургский депутат Андрей Рябоконь Ипотека часто берется в зрелом возрасте, и, хотя банки зачастую рассчитывают срок займа до наступления пенсионного возраста, это не гарантирует перехода платежей на период нетрудоспособности.
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