Бабиш предложил создать общеевропейскую систему противоракетной обороны

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил создать систему противоракетной обороны «Euro Patriot». Инициатива направлена на усиление НАТО и стимулирование чешского оборонного сектора.
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