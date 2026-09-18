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Ивановские новости

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В Ивановской области на выборах проголосовали 33,79% избирателей

В Ивановской области на выборах проголосовали 33,79% избирателей

На выборы в Госдуму в Ивановской области пришли 252 172 человека, явка составила 33,79%. На допвыборы депутата Вичуги проголосовали 603 человека, явка — 23,02%.

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