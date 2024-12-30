Глава СК России взял под контроль проверку по жалобе о нарушении жилищных прав семьи в Петрозаводске

Семья с ребенком-инвалидом вынуждена жить в аварийном доме. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по обращению жительницы Петрозаводска, которая пожаловалась на нарушение своих жилищных прав.
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