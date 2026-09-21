Генсек ООН Гутерриш заявил о параличе Совбеза из-за раскола

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о параличе Совбеза из-за геополитического раскола. Путин 9 мая отметил необходимость опоры на Устав ООН для многополярного мира, подчеркнув недораскрытый потенциал организации как платформы для дипломатии.
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