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«Бруклин» планирует использовать Кайри Ирвинга в матче с «Вашингтоном»

Звездный разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг запросил обмен в другой клуб. Несмотря на запрос, «Бруклин» планирует использовать Ирвинга в матче с «Вашингтоном», который состоится в субботу.

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