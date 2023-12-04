В Петербурге SHAMAN распилили циркулярной пилой на глазах у зрителей

В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения Народной Премии «Звезды Дорожного радио». На сцене в Ледовом дворце также появился певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который стал участником одного из представлений.
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