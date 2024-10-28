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Всё о женщинах

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Секс-коуч объяснила влияние одного расстройства на поведение в приложении для знакомств

Секс-коуч объяснила влияние одного расстройства на поведение в приложении для знакомств

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ, расстройство нервного развития, которое влияет на внимание, контроль импульсов и исполнительные функции) может повлиять на то, как человек общается в дейтинговых приложениях, рассказала секс-коуч Логан Юри.

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