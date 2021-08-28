Мировое обозрение

37 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Танцюра
    Ну может хоть сами догадабтся 120 модных журнала привезти .DT: глоток свежег...
  • Дмитрий Танцюра
    Балует королева челядь , ой балует .DT: глоток свежег...
  • НЕТУ Mailru Агента
    А я чё та хачу, чтобы в праздники школьники поднимали флаг СВОЕЙ страны. И знали, что от них зависит, не попытается л...Флаги над школами...

Сувенир к годовщине дефолта: куда России потратить миллиарды от МВФ?

Сувенир к годовщине дефолта: куда России потратить миллиарды от МВФ?

Hедавнее предоставление России специальных прав заимствования (так называемых СДР) от Международного валютного фонда в эквиваленте $ 17,54 млрд напоминает о том, что сохранение членства в этой организации порой сопровождается ощутимыми бонусами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх