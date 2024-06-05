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Лидер турок-киприотов Татар не подтвердил покупку Зеленским отеля

Лидер турок-киприотов Татар не подтвердил покупку Зеленским отеля

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар отреагировал на сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский купил отель на севере Кипра, поговорил с его владельцем, главой Oscar Group, и получил подтверждение, что эта информация не соответствует действительности.

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