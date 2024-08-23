Предприниматель Киселев: в шоу-бизнесе происходит полное импортозамещение

С начала августа у пользователей из России появились проблемы с доступом к контенту на YouTube — видеоролики на хостинге практически перестали загружаться, в их числе и музыкальные клипы российских звезд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии