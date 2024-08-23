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Предприниматель Киселев: в шоу-бизнесе происходит полное импортозамещение

Предприниматель Киселев: в шоу-бизнесе происходит полное импортозамещение

С начала августа у пользователей из России появились проблемы с доступом к контенту на YouTube — видеоролики на хостинге практически перестали загружаться, в их числе и музыкальные клипы российских звезд.

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