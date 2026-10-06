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Face Tube is a fun name,

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Quote Of The Day By Noomi Rapace: 'It's About Doing The Best With What You Have. Perfection Does Not Exist, So Embrace The Cracks, Embrace...'

Quote Of The Day By Noomi Rapace: 'It's About Doing The Best With What You Have. Perfection Does Not Exist, So Embrace The Cracks, Embrace...'

Noomi Rapace shares her philosophy about perfection, being authentic, and trying your best.Noomi Rapace shares her philosophy about perfection, being authentic, and trying your best.

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