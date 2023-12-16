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Хавбек «Пари НН» Стоцкий может вернуться в «Балтику»

Хавбек «Пари НН» Стоцкий может вернуться в «Балтику»

Дмитрий Стоцкий может перейти в «Балтику». Калининградцы ведут переговоры с «Пари НН» по 34-летнему защитнику, и переход весьма вероятен, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

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