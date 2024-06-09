Джордж Расселл: «Мне пришлось внимательно изучить данные с машины Хэмилтона. И, честно говоря, это очень сильно помогло»

Расселл выиграл поул благодаря изучению настроек болида Хэмилтона. Пилот «Мерседеса» признал, что по итогам свободных заездов ему было трудно подобрать оптимальные настройки болида.
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