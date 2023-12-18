Парк развлечений «Остров Мечты» открыл бесплатный доступ для воспитанников приютов

Бессрочная программа «Мечты — детям» стартовала в «Острове Мечты» в феврале 2021 года. Она позволяет воспитанникам приютов и детям, оставшимся без попечения родителей, бесплатно посещать парк развлечений, сообщают “Известия”.
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