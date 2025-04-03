Звездные свадьбы: кто из знаменитостей отправится под венец

Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца в неожиданной обстановке. За кого выходит замуж 37-летняя артистка? Почему она три года скрывала личность своего избранника? Из-за чего за певицу переживают фанаты? Кто еще из знаменитостей в скором времени собирается пойти под венец? И по какой причине Давид Манукян и Мари Краймбрери сыграли свадьбу втайне ото всех? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».