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Звездные свадьбы: кто из знаменитостей отправится под венец

Звездные свадьбы: кто из знаменитостей отправится под венец

Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца в неожиданной обстановке. За кого выходит замуж 37-летняя артистка? Почему она три года скрывала личность своего избранника? Из-за чего за певицу переживают фанаты? Кто еще из знаменитостей в скором времени собирается пойти под венец? И по какой причине Давид Манукян и Мари Краймбрери сыграли свадьбу втайне ото всех? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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